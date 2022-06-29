حظك اليوم برج القوس الأربعاء 29-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل مواليد برج القوس للاطلاع على الأمور الجديدة والغريبة، وبذلك يكون قادرا على جذب الانتباه، والتحدث الجيد مع زملائه بالعمل، ويكون قادرا على اكتساب ثقتهم.

وفيما يلي، يستعرض موقع «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج القوس، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر الجديد بمنزل المدخرات وهو ما يدفعك للتخطيط لمستقبلك ولتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم نفقاتك وإدارة أعمالك وأموالك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» على المستوى العاطفي والعائلي لأصحاب هذا البرج اليوم، إن كوكبي فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. لا تتسرع في غضبك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

مشاهير برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بأنه محاور جيد ولبق وقادر على جذب انتباه المحيطين به، ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.