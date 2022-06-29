حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 29-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يرفض أصحاب برج العقرب الغدر والخيانة، وعلى الرغم من أنهم قد يصمتون ولا يتحدثون، إلا أنهم لا يمكنهم العودة لطبيعتهم إلا بعد الانتقام ورد الإهانة، ومن أسوء صفاتهم هو حب التملك والغيرة الشديدة من الآخرين.

وفيما يلي، يستعرض موقع «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء فيما يخص حركات الفلك والكواكب وتأثيرها على مواليد برج العقرب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العقرب عن حركة الفلك والكواكب اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، حيث أن الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالإنجاز وبالقدرة على التطور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر الجديد بمنزل الحظ، وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة للاستمتاع بوقتك.

مشاهير برج العقرب

يتميز أصحاب برج العقرب بالعقلانية والإصرار والإبداع، فهو قادر على إيجاد حلول غير تقليدية، وخارج الصندوق، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.