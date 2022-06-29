المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين في واقعة غرق طفل بحمام سباحة أحد الأندية الخاصة بطنطا

قررت محكمة جنح ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ في واقعة وفاة طفل غرقا في حمام سباحة نادي خاص بمدينة طنطا.

كانت هيئة المحكمة عقدت جلسة النطق بالحكم بحضور 2 من المتهمين، وهروب المتهم الثالث «رئيس إدارة أكاديمية السباحة»، وبعد تداول أوراق القضية، وسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المجني عليه والمتهمين، أصدرت قرارها بحبس المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه من أجل وقف تنفيذ الحكم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة، يتضمن وفاة طفل يدعى «حاتم زين الدين» أثناء التدريبات داخل حمام سباحة في أحد الأندية الخاصة بمدينة طنطا، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وغرق أثناء تلقي التدريبات الخاصة به داخل حمام السباحة في نادي «س ك».

إحالة المتهمين للنيابة

كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من منقذ حمام السباحة ومدير أمن أكاديمية السباحة ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المستأجرة بنادٍ خاص، لمحكمة جنح ثان طنطا لمعاقبتهم في واقعة وفاة الطفل حاتم فادي شعبان غرقا في حمام السباحة بالنادي.

ووجهت لهم النيابة العامة تهمة القتل الخطأ، وتسببهم في وفاة الطفل نتيجة لإهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واالوائح والأنظمة حال تواجد المجني عليه داخل حمام السباحة، ولم يقم المتهم الأول باتخاذ القدر الكافي من الحيطة والحذر تجاهه، ولم يتقدم لإنقاذه حال تعرضه للغرق داخل حمام السباحة، إلى جانب عدم توفير المتهمين لكافة وسائل الأمن والسلامة للمترددين على حمام السباحة.