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ضبط 963 كجم مواد غذائية متنوعة فاسدة في محافظة الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:12 م | الإثنين 13 يونيو 2022
ضبط 963 كجم مواد غذائية متنوعة فاسدة

ضبط 963 كجم مواد غذائية متنوعة فاسدة

شنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة على الأسواق من أجل ضبط الأغذية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين بقرى مراكز قطور وحي أول طنطا ومركز ومدينه سمنود، كفر الزيات.

حملات تفتيشية مفاجئة

قال الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مديرية الصحة بالغربية متمثلة في إدارة مراقبة الأغذية تشن حملات تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السلع الغذائية الفاسدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المديرية شنت حملات تفتيشيه على المحلات التجارية بالأسواق، اليوم الاثنين، في عدد من مدن ومراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بالغربية، وأسفرت الحملة عن ضبط 963 كجم و1848 لتر عصائر وأغذية متنوعة متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحريزها والتحفظ عليها.

إعدام مواد غذائية فاسدة

مشيرا إلى أن الحملة عملت على إعدام 282 كجم، أغذية فاسدة، وتم تحرير 247 محضر عدم وجود شهادات صحية بمنشآت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل عدد من المحلات وغلق 55 محل استهلاكي غير مطابق للمواصفات للخطر الداهم.

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