النيابة العامة: المتهم بقتل نيرة لاحقها لسنوات وهي متعجبة منه

قال ممثل النيابة العامة خلال مرافعة النيابة العامة أمس الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة في قضية مقتل نيرة أشرف فتاة المنصورة، إنّ ما حدث مع المتهم محمد عادل، ما هو إلا رغبة جامحة في فرض اعتقاده على غيره دون مناقشة أو تبرير أو منطق أو عقل يقبل ذلك، ولا صلة للأمر باختلال عقله أو سلامته.

قضية نيرة أشرف

وأضاف ممثل النيابة العامة: «استمر المتهم محمد عادل على هذا الحال لسنوات، والمجني عليها تندهش من تصرفاته، وتسأل نفسها من آن لآخر، ما الذي صدر منها ليعتقد المتهم بوجود علاقة بينهما، فلم يكن لهما مستقبل مع بعضهم البعض».

إحالة أوراق قاتل نيرة للمفتي

وكان المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قرر أمس الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.