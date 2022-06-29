تشغيل القطار الكهربائي الخفيف أمام الركاب الأسبوع المقبل.. التذكرة تبدأ من 15 جنيها

أعلن مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف أمام الركاب بدءًا من الأسبوع المقبل، مرجحا أن يكون يوم الأحد الموافق 3 يوليو، مشيرا إلى أنه سيقل ما يقرب من 500 ألف راكب يوميا، موضحا أن جميع المحطات جاهزة تماما لاستقبال المسافرين.

القطار الكهربائي سيقدم خدمة أوروبية للركاب

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القطار الكهربائي الخفيف سيقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب، مضيفا أن سعر التذكرة سيبدأ من 15 جنيها، منوها إلى أن هناك تخفيضات هائلة على تذاكر كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف في متناول الجميع

وأضاف المصدر، أن أسعار القطار الكهربائي الخفيف في متناول الجميع، وأن هذا المشروع سيكون صديقا للبيئة وسيوفر استهلاك الوقود وسيعمل على تخفيف الاختناقات المرورية، مشيراً إلى أن جميع محطات المشروع والقطارات تم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وتستعرض الـ«الوطن»، أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف حيث جاءت كالتالي:

1- التذكرة لـ3 محطات بـ15 جنيها.

2- التذكرة حتى 5 محطات بـ20 جنيها.

3- التذكرة حتى 7 محطات بـ25 جنيها.

4- التذكرة حتى 9 محطات بـ35 جنيها.

وأشار المصدر، إلى أن جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف مؤمنة تماما، وأن الوزارة، نفذت المشروع لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتوفير خدمة مواصلات عالية الجودة.