تفاصيل شرائح أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف «LRT».. «إنفوجراف»

أكدت الهيئة القومية للأنفاق استمرار وضع اللمسات والتجهيزات النهائية، لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» «عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة»، للركاب خلال الأيام المقبلة، إذ تم الاطمئنان على سلامة القطارات الكهربائية التي تم توريدها والبالغ عددها 22 قطارا، وسلامة نظم الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وسلامة القضبان، وذلك خلال التشغيل الرسمي للقطار الكهربائي.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي

وننشر شرائح تذاكر القطار الكهربائي، حسب ما أعلنه اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ويرصد الرسم البياني أسعار التذاكر حسب استقلال المحطات، وهى كالتالي:

القطار الكهربائي صُمم طبقا للمواصفات العالمية

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن القطار الكهربائي الخفيف «LRT» «عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة»، صمم طبقا للمواصفات العالمية، مشيرا إلى أنه لأول مرة في مصر سيتم توفير وسيلة مواصلات مثل القطار الكهربائي، علاوة على أن الوزارة ما زالت تواصل تنفيذ مشروعات هائلة مثل مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

تشغيل القطار الكهربائي خلال أيام

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تشغيل القطار الكهربائي الخفيف للركاب رسميا، خلال أيام، مؤكدا أنه يمثل النقل الأخضر في مصر، كونه وسيلة مواصلات تمت على الطراز العالمي وصديقة للبيئة، فضلا عن أنه عصري وآمن وموفر في استهلاك الوقود، ويساعد في تخفيض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ويجذب الركاب لاستخدامه بدلاً من السيارات الخاصة.