الأنفاق: تذاكر مخفضة لذوي الهمم وكبار السن لاستقلال القطار الكهربائي

كشف اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن العمل ما زال جاريا لوضع اللمسات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» «عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة»، أمام الركاب خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أنه تم تشغيل المشروع تجريبيا لمدة 3 أشهر، للتأكد من السلامة الفنية للقطارات والقضبان ونظم وحدة التحكم المركزي ونظم الاتصالات والإشارات، منوها إلى أن أسعار تذاكر القطار الكهربائي تعادل أسعار العديد من وسائل المواصلات الأخرى.

القطار الكهربائي يقل 500 ألف راكب يوميا

وقال رئيس القومية للأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطار الكهربائي الخفيف يقل ما يقرب من 500 ألف راكب يوميا، لافتا إلى الاطمئنان على سلامة القضبان ونظم الإشارات ونظم وحدة التحكم المركزي والاتصالات، وسلامة القطارات الكهربائية، مؤكدا تركيب ماكينات TVM بجميع المحطات لاستخراج التذاكر إلكترونيا، للتسهيل على الركاب في الحصول على التذكرة.

تخفيضات هائلة على تذاكر القطار الكهربائي لذوي الهمم وكبار السن

وأكد «والي»، توفير تذاكر مخفضة لذوي الهمم وكبار السن، لاستقلال القطار الكهربائي، مشيرا إلى إتاحة استخراج اشتراكات شهرية للطلاب والعاملين والموظفين وجميع الركاب، منوها إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

شرائح أسعار تذاكر القطار الكهربائي 15 جنيها لـ 3 محطات و20 جنيها لـ 6 محطات

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق، حددت شرائح أسعار تذاكر القطار الكهربائي، حيث سيكون سعر التذكرة 15 جنيها لعدد 3 محطات، و20 جنيها لعدد 6 محطات، و25 جنيها حال استقلال من 6 إلى 9 محطات، و35 جنيهًا حال استقلال الراكب 12 محطة، والتي تمثل المرحلة الأولى التي يبلغ طولها 70 كيلو مترا من إجمالي 103 كيلو مترات.