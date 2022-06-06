ماكينات «TVM» بمحطات القطار الكهربائي للحصول على التذاكر إلكترونيا

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة وضعت جميع اللمسات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف أمام الركاب خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القطارات ما زالت تقوم بالتشغيل التجريبي، للتأكد من السلامة الفنية للسكة، والقطارات ونظم الإشارات ونظم وحدة التحكم المركزي ونظم الإتصالات، موضحا أن المشروع سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

ماكينات TVM بمحطات القطار الكهربائي

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع القطار الكهربائي الخفيف صمم طبقا للمواصفات العالمية، لافتا إلى أنه تم تركيب ماكينات TVM بجميع المحطات لاستخراج التذاكر إلكترونيا، للتسهيل على الركاب في الحصول على التذكرة، موضحا أن القطار الكهربائي يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل.

ويتبادل القطار الكهربائي الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثماري للمشروع.

توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي

وأوضح وزير النقل، أنه تم توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي، بتكلفة إجمالية بلغت 227 مليون دولار، حيث يتكون كل قطار من 6 عربات، مؤكدا أن جميع القائمين على تنفيذ المشروع من مهندسين وفنيين وعمال ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، منوها إلى أن مسار ومحطات المشروع وورشة القطار الكهربائي جاهزة تماما، حيث تشمل ورشة المشروع 26 مبنى وتبلغ مساحتها 77 فدانا.