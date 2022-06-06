«الأنفاق» تحدد شرائح أسعار تذاكر القطار الكهربائي.. تخفيضات لذوي الهمم

أعلن اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن وضع اللمسات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» «عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية»، أمام الركاب خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الاطمئنان على سلامة السكة والسلامة الفنية للقطارات، بعد التشغيل التجريبي دون تحميل ركاب، وأن أسعار تذاكر القطار الكهربائي في المتناول، موضحا أن المشروع سيقل ما يقرب من 500 ألف راكب يوميا.

15 جنيها حال استقلال الراكب 3 محطات

وأكد «والي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، وأن أسعار التذاكر تم تحديدها بشرائح معينة، طبقا لاستقلال عدد المحطات، حيث سيكون سعر التذكرة 15 جنيها لعدد 3 محطات، و20 جنيها لعدد 6 محطات، و25 جنيها حال استقلال من 6 إلى 9 محطات.

35 جنيها حال استقلال الراكب 12 محطة

وأوضح «والي»، أن أسعار تذاكر القطار الكهربائي في المتناول، حيث سيكون سعر التذكرة 35 جنيهًا حال استقلال الراكب 12 محطة، والتي تمثل المرحلة الأولى التي يبلغ طولها 70 كيلو مترا من إجمالي 103 كيلو مترات، مؤكدا أن هناك تخفيضات هائلة على سعر التذكرة لذوي الهمم وكبار السن، كما سيتم إتاحة عمل اشتراكات شهرية للطلاب والعاملين.

القطار الكهربائي صمم على الطراز الأوروبي

ونوه رئيس «القومية للأنفاق»، إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف صمم على الطراز الأوروبي، وسيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أن جميع المحطات معقمة تماما ضد فيروس كورونا، وأن جميع القطارات مكيفة وأن كل قطار يتكون من 6 عربات.