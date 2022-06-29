رئيس «طاقة النواب»: ثورة 30 يونيو اللبنة الأولى للجمهورية الجديدة

توجه النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، والشرطة الباسلة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وأكد رئيس لجنة الطاقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من مصير لا يعلمه إلا الله، وقضت على حكم ظلامي كان سيدخل البلاد في مستنقع الفوضى والإرهاب، إلا أن بسالة القوات المسلحة وشجاعة وجسارة الزعيم عبد الفتاح السيسي أنقذت مصر.

ثورة 30 يونيو اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف «عوض الله»، أن الثورة اشتعلت عندما خرج الشعب المصري ليحدد مصيره بيده وبداية تاريخ جديد من خلال القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تقود إنجازات غير مسبوقة في كل قطاعات الدولة المصرية وربوع مصر ومشروعات قومية، لم يكن من الممكن أن تتحقق في عشرات السنين لولا إرادة سياسية حاسمة وشعب يبذل المثير في طريق البناء والتنمية لبناء الجمهورية الجديدة حيث تعتبر ثورة 30 يونيو اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التاريخ سيسطر ثورة 30 يونيو وموقف الرئيس السيسي، الذي انحاز للشعب بأحرف من نور وبعد ذلك انطلق قطار التنمية.

الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها ومكانتها عربيا ودوليا

وأوضح أن الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها ومكانتها عربيا ودوليا، واستطاع خلال سنوات قليلة القضاء على مؤامرة كانت تستهدف مصر والمنطقة، وتصدى للإرهاب الذي استهدف مصر من الداخل أو محاولات تهديد الأمن القومي على الحدود من معظم الاتجاهات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مؤكدا أن أن الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة، شاركوا في تنفيذ خارطة طريق لإنقاذ الدولة المصرية بداية من التخلص من حكم الجماعة الإرهابية ثم التصدي للإرهاب الأسود وأخيرا معركة البناء والتنمية.