البنوك في مصر تعلن موعد الإجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 3 أيام

تغلق البنوك العاملة في مصر فروعها، غدا الخميس، حيث أنه إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، على أن تستقبل المتعاملين معها، صباح الأحد الموافق 3 يوليو 2022، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت.

البنوك إجازة رسمية بدءا من الخميس

كما تستعد كل من شركات القطاع العام والخاص والبورصة المصرية، للعطلة مع البنوك لمدة ثلاثة أيام احتفالا بذكرى الثورة، على أن تستأنف عملها صباح الأحد، أيضا.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 للبنوك

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اعتبارا من غد الخميس إجازة رسمية للبنوك، مع ترقب إعلانه إجازة عيد الأضحى المبارك والتي ستمتد على مدار أسبوع يبدأ بوقفة عرفات التي توافق الجمعة 8 يوليو، وينتهي برابع أيام العيد يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، وذلك وفقا للحسابات الفلكية حتى الآن.

ترقب موظفي القطاع العام لقرار مجلس الوزراء بموعد الإجازة

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، لموظفين القطاع العام والخاص والبنوك، وكذلك البورصة، 5 أيام حيث تنتهي يوم الثلاثاء الذي سيوافق رابع أيام العيد، مع ترقب موظفي القطاع العام للقرار الرسمي الذي سيصدر عن مجلس الوزراء بموعد الإجازة، وتحديد إذا كان سيتم مدها حتى نهاية الأسبوع أم ستنتهي يوم الثلاثاء.

يشار إلى أن ماكينات الصراف الآلي، ATM، ستواصل عملها خلال أيام الإجازات، سواء ذكرى ثورة 30 يونيو أو إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك تطبيقات الهاتف من المحافظ الإلكترونية والموبايل والإنترنت البنكي، وجميع البطاقات الآخرى يمكن استخدامها للسحب وشراء الشهادات والعديد من الخدمات المصرفية المتاحة طوال أيام العام بفضل انتهاج الدولة لخطة التحول الرقمي والشمول المالي، وبتوجيهات البنك المركزي المصري.