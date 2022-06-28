زعيم الأغلبية: 30 يونيو ستظل أعظم الثورات الشعبية في التاريخ

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وأضاف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية في بيان: «أتقدم بكل الفخر والاعتزاز، بتحية تقدير وإجلال لحراس الثورة الأمناء، ودرع الوطن وسيفه (القوات المسلحة والشرطة)، ولكل من ضحى في سبيل استعادة هويتنا الوطنية، وتصدى لمحاولات الجماعة الإرهابية في سرقة الوطن».

يوم استجابت الملايين لنداء وطنها

وقال الشريف، إن ثورة الـ30 من يونيو، ستظل أعظم الثورات الشعبية في التاريخ الحديث، فقد استجابت الملايين لنداء وطنها، وخرجت بصورة حضارية، معبرةً عن تمسكها بتغيير الواقع وصنع مستقبل مشرق يليق بوطنها، وإزاحة الجماعة الإرهابية التي خرجت عن سرب الوطنية.

ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر

واختتم بيانه بقوله: «كل عام وشعب مصر في رفعة وازدهار، وكل عام ورئيسنا وزعيمنا قائد مسيرة التنمية والبناء والريادة، وكل عام وثورة 30 يونيو، علامة مضيئة في تاريخ مصر، وتاج على رؤوس كل المصريين».