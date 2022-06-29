مصرع 5 مصريين وإصابة 4 آخرين في حادث مروري بالكويت

قتل 5 مصريين، وأصيب 4 آخرون، بدولة الكويت، اليوم الأربعاء، جراء حادث مروري مروع وقع على طريق الدائري السادس باتجاه مدينة الجهراء الكويتية، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

مصرع 5 مصريين في حادث مروع بالكويت

وبحسب هيئة الإطفاء الكويتية، تبين مصرع 4 مصريين وإصابة 4 آخرين كانت حالتهم حرجة بالإضافة إلى إصابة مواطن كويتي، كما لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة عند وصوله للمستشفى لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 مصريين.

تفاصيل وقوع الحادث فى الكويت

وأعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن إدارة العمليات المركزية على اثر الحادث وجهت فرقة إطفاء من مركز الاستقلال وتبين لدى وصولها إلى الموقع وفاة 4 وإصابة 4 آخرين كانت حالتهم حرجة وإصابة مواطن.

أضافت أنَّ الفرقة تولت إخراج المحبوسين داخل السيارة وتسليمهم للطوارئ الطبية إذ فارق أحدهم الحياة لدى وصوله المستشفى لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 أشخاص.