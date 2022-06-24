أنغام تحيي حفلا فى الكويت اليوم: التذاكر خلصت من أيام

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير على خشبة مسرح الأرينا بدولة الكويت وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ويشاركها في الحفل الفنان الكويتي «مطرف المطرف».

وتقدم الفنانة أنغام، خلال حفلها بالكويت عددا كبيرا من أغانيها المميزة خاصة مع الحضور الجماهيري الضخم الذي سيشهده الحفل، حيث كانت قد أعلنت عن نفاذ تذاكر الحفل منذ أيام.

أنغام فى حفل غنائي بدولة الكويت

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة أنغام عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، انه تم إضافة مقاعد إضافية بعد نفاذ تذاكر الحفل الغنائي بالكويت، وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

يذكر أن الفنانة أنغام، احتفلت مؤخرا بتخرج ابنها «عبدالرحمن» من خلال نشرها لمجموعة من الصور عبر خاصية «استوري إنستجرام» وعلقت قائلة: «خلصت مرحلة المدرسة على ألف خير أشكرك يارب».

أنغام تهاجم مبروك عطية: عيب تكون مصري

وعلقت «أنغام» مؤخرا على تصريحات الشيخ مبروك عطية، عن فتاة المنصورة نيرة أشرف، قائلة: «عيب تكون مصري وعيب جدا تتحسب على الأزهر الشريف، قفة مصر حرة وتحيا مصر، وسيدات مصر أحرار ومش هذكر اسمك كفاية القفة كسفتنا الله يكسفك».