أنغام تحتفل بتصدر حفلها تريند الكويت: ظهرت مرتدية حامل اليد

احتفلت الفنانة انغام بتصدر حفلها الغنائي الذي أحيته في الكويت التريند هناك، حيث تألقت أنغام في حفل غنائي ضخم رفع شعار كامل العدد.

وظهرت أنغام خلال الحفل بفستان أبيض كالأميرات وكانت ترتدي حامل اليد بسبب عمليتها الجراحية الأخيرة ولكنها نزعتها قبل صعودها علي المسرح لتغني بدونها.

حفل أنغام في الكويت

وروجت الفنانة أنغام لحفلها الغنائي في دولة الكويت والذي بدأت الترويج له في منتصف يونيو الجاري، عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث نشرت وقتها «البوستر» الدعائي للحفل الذي يحمل صورتها، وعلقت عليه: «جمهوري في الكويت لقاؤنا يتجدد في مسرح الأرينا 24 يونيو».

وأعلنت أنغام قبل الحفل بيوم عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، أنه تمت إضافة مقاعد إضافية بعد نفاد تذاكر الحفل الغنائي بالكويت، وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

أنغام تحتفل بتخرج ابنها

و احتفلت الفنانة أنغام قبل حفلها في الكويت بيوم عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتخرج ابنها عبدالرحمن من المدرسة والتي حرصت علي حضور حفل التخرج وتصوير بعد اللقطات التي شاركتها مع جمهورها كما نشرت فيديو لابنها لحظة الاحتفال، وعلقت علية قائلة: «عبدالرحمن نور عيني فرحانة وفخورة بيك قد الدنيا كلها يا عيوني يا أحن وأجمل ولد في الدنيا، ربنا يحفظك انت وأخوك يا نور عيني عقبال الجامعة،خلصت مرحلة المدرسة على ألف خير أشكرك يارب».

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في مركز المنارة الشهر المقبل والذي روجت له أنغام منذ أيام عبر حساباتها على السوشيال ميديا.