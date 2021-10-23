خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة
كتب:
محمد سعيد الشماع
10:06 ص | السبت 23 أكتوبر 2021
طللاب يقفون في طابور الصباح بإحدى المدارس
يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب خلال الفترة الحالية عن نتيجة التحويلات بين المدارس 2021، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، لذا تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة حتى يتسنى للجميع معرفة النتيجة.
بالتفاصيل.. خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة
1- ينبغي في البداية دخول ولي الأمر على الموقع الرسمي للتعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.
2 - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وبعدها يتم الضغط على أيقونة باسم «مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة» وهي المخصصة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعليم في محافظة القاهرة سواء للطالب أو ولي الأمر أو المعلم.
3 - يتم الضغط على أيقونة باسم «خدمات إلكترونية».
4 - يظهر أمام ولي الأمر العديد من الاختيارات، ويجب الضغط على أيقونة باسم «تحويلات الطلاب».
5 - بعد ذلك سيظهر أمام ولي الأمر أو الطالب 3 اختيارات وهم: أولا استمارة طلب تحويل، وثانيا طباعة طلب تحويل، وثالثا الاستعلام عن نتيجة التحويل.
6 - يجب في هذه الخطوة الضغط على أيقونة «الاستعلام عن نتيجة التحويل».
7 - يتم وضع الرقم القومي الخاص بالطالب.
8 - ثم ينبغي الضغط بعد ذلك على كلمة «بحث».
9 - وأخيرًا، تظهر نتيجة التحويل بين المدارس في محافظة القاهرة.
رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة
ويُمكن للجميع الآن التعرف على نتيجة التحويل بين المدارس في محافظة القاهرة من خلال الضغط على هذا الرابط.
وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف في تصريحات سابقة لـ «الوطن» عن نسبة حضور الطلاب في مختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهورية خلال أول أسبوعين من العام الدراسي الجديد وهي 98%.
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