«التعليم» تعلن الفئات المستثناة من موعد التحويل بين المدارس الرسمية

أعلنت المديريات التعليمية، الفئات المستثناة من موعد التحويل للطلاب من وإلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023، المقرر أن تبدأ يوم 1 يوليو المقبل ولمدة شهر ونصف، على أن ينتهي يوم 15 أغسطس، وفقا للقرارات الوزارية والكتب الدورية، بشأن الصادرة بشأن ضوابط وشروط التحويلات بين الطلاب في المدارس الرسمية والمدارس الأخرى على كل المستويات والمراحل التعليمية.

حالات الاستثناء

قالت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، لن يجر قبول أي تحويلات بين المدارس بعد غلق باب التحويل، يستثنى من موعد التحويلات الحالات الآتية:

- وفاة ولي أمر التلميذ.

- حالات النقل الإداري لولي الأمر من محافظة إلى محافظة، مع التزام ولى الأمر بتقديم المستندات الرسمية التي تثبت النقل.

- حدوث كارثة للأسرة على تكون المستندات المقدمة موثقة.

- استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التي قبل بها، مع عدم جواز نقله إلى مدرسة أخرى مماثلة، سوى حالات نقل محل إقامة ولي الأمر موثقة بستندات رسمية.

- لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الأولالابتدائي بذات النوعية من المدارس إلا بتقديم جديد لأوراق الطفل للمرحلة الابتدائية .

- يتقدم بطلبات التحويل ولي أمر التلميذ شخصياً أو من ينوب عنه في حال غيابه مع تقديم توكيل رسمي بقيد ذلك.

وحددت المديريات التعليمية، ضوابط التحويل بين المدارس الرسمية للغات، مؤكدة أنه يتم تقديم طلبات التحويل لكل المراحل التعليمية إلى المدارس مباشرة، على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.

وقالت المديريات، يتم تشكل لجنة بكل مدرسة تحت مسئولية مدير المدرسة، لاستلام طلبات التحويل بالمدرسة؛ لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر سنا، إلى الأصغر سنا، ولجنة بكل إدارة تعليمية، المراجعة التحويلات بعد فحصها ومراجعتها وترتيبها من اللجنة المشكلة بكل مدرسة.