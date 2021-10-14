كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2021، موضحة أنه سيجرى فتح الرابط في حالة وجود أماكن شاغرة في المدارس تسمح بقبول طلاب جدد، مؤكدة أنه يجرى حالياً فحص طلبات تحويلات الطلاب وتوزيعها على المدارس وذلك طبقاً للكثافة الطلابية.

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2021

وأضافت المديرية في بيان لها، أن رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2021، يتيح للطلاب طباعة استمارة التحويل عقب إعلان النتيجة، مؤكدة أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية للوقوف على الكثافة الطلابية لكل فصل دراسي.

عدم قبول التحويل الورقي بين المدارس 2021

يشمل رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2021، استمارة طلب تحويل، وطباعة طلب التحويل والاستعلام عن نتيجة التحويل، وأكدت المديرية أنه هناك مجموعة من التعليمات الخاصة بالتحويلات أبرزها أن التحويلات المدرسية تجرى إلكترونياً فقط ومن خلال الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

التحويل الإلكتروني بين المدارس 2021 طبقاً للكثافة

وشددت المديرية، على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة، موضحة أن صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر، ولا تعتبر استمارة الرغبات موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفي حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

وتابعت، أن رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2021، يشمل تعليمات بضرورة إرفاق الاستمارة بعد طبعها مع صورة بطاقة ولي الأمر وشرط أن تكون البطاقة سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة، مؤكدة أن اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، وللجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.