شعبة الأسمنت ترد على الشائعات: ننتج أكثر من احتياجات السوق

نفت شعبة منتجي الأسمنت الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن تراجع الكميات المعروضة والذي قاد لارتفاع أسعار الأسمنت بالسوق المحلية، مؤكدة توافر المنتج بكميات كبيرة.

شركات الأسمنت في مصر تنتج أكثر من 5 ملايين طن شهرياً

وكشفت الشعبة، في بيان، عن وصول إنتاج شركات الأسمنت المحلية لأكثر من 5 ملايين طن شهرياً، موضحةً أنَّ حجم الإنتاج الشهري يفوق الطلب الداخلي: و«لا صحة لما يتم تداوله من نقص المعروض في السوق».

وأكدت أنَّ ارتفاع سعر الأسمنت يعتبر زيادة طارئة، مرجعة سببها إلى أزمة الطاقة العالمية التي أدت إلى زيادة سعر الوقود المستخدم في الصناعة إلى 4 أضعاف.

الفحم يساهم بـ70% من تكاليف إنتاج الأسمنت

وتابعت الشعبة موضحة: «يعد الفحم مكونًا رئيسيًا وأحد أهم مستلزمات إنتاج الأسمنت، ويساهم في 60 إلى 70% من التكاليف، كما يتم استيراد الكميات المطلوبة بالكامل من الخارج».

لا نية لزيادة أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة

وطمأنت شعبة الأسمنت المستهلك المحلي إلى عدم وجود أية نية لزيادة سعر طن الأسمنت خلال الفترة المقبلة، مبشِّرةً بمزيد من استقرار أسعار مواد البناء في السوق المصرية.

وتراجعت أسعار الأسمنت في السوق المحلية، اليوم السبت، وفقاً لآليات العرض والطلب، وفي ظل تطورات عالمية، أبرزها الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي عمَّقت أزمة التضخم؛ بسبب انقطاع الإمدادات.

شعبة الأسمنت: لا ترددوا الشائعات

وشددت شعبة الأسمنت على ضرورة توخي أطراف السوق من تجار وموزعين ومقاولين ومطورين عقاريين، بجانب وسائل الإعلام، الدقة فيما يدلون به من تصريحات، والحذر في التعامل مع الشائعات والأخبار التي تنقل إليهم، حتى لا يكونوا سببًا أو جزءًا من بث وترويج معلومات مغلوطة تثير حفيظة الرأي العام وتتسبب البلبلة.