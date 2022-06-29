الجامعة العربية تدعو إثيوبيا لاحترام سيادة السودان على أراضيه

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية، التي أسفرت عن مقتل 7 جنود سودانيين ومواطن سوداني في إثيوبيا، معربًا عن تعازيه الحارة للقوات المسلحة السودانية ولعائلات الضحايا.

وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن إدانة الجامعة العربية مقتل أفراد القوات المسلحة السودانية، مجددًا دعوة الأمين العام إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر، مشددًا على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه، بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.