جسدت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.. مساء dmc يستعرض إنجازات دولة 30 يونيو

يستعرض برنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة dmc، على مدار حلقتي اليوم وغدا، تغطية خاصة عن الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وما تحقق من إنجازات جسدت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

ويستعرض برنامج مساء dmc، ما حققته الدولة من مشاريع في مختلف القطاعات من منظور تطبيق حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، ومنها مشروعات الإسكان والحق في توفير سكن كريم وآدمي للمواطن، وتطوير العشوائيات، وإنشاء بنية تحتية قوية من خلال شبكة الطرق التي استحدثتها الدولة.

برنامج مساء dmc يستعرض تحقيق الأمن وتوفير الرعاية

كما يسلط البرنامج، الضوء على كيفية تحقيق الأمن وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، والحق في التعليم وتطويره، وتوفير فرص عمل مناسبة للقضاء على البطالة، إلى جانب توفير الخبز والسلع الأساسية وتوفير الكهرباء ومصادر الوقود من بنزين وغاز وغيرها، تلبية لاحتياجات المواطن البسيط، وذلك تطبيقا لبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأحد محاور حقوق الإنسان.