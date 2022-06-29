«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن منحة الوفاة والمعاش من التأمينات الاجتماعية

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف العديد من المنح لذوي صاحب المعاش المتوفى أو المؤمن عليه، مثل منحة الوفاة، ومنحة القطع، ومنحة الزواج، بخلاف صرف معاش المستحقين للوفاة.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة التى أجابت عنها الهيئة القومية للتأمينات على الموقع الرسمى لها ، وفقا لنص قانون التأمينات كالتالي:

هل هناك منح تصرف للمستحقين بخلاف المعاش؟

يتم صرف منحة وفاة لمستحقى المعاش عند وفاة المؤمن عليه أو الشخص صاحب المعاش، وتستحق منحة الوفاة لمدة ثلاثة أشهر «شهر الوفاة والشهرين التاليين»، إضافة إلى الأجر الذى يستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، ووفقا لقانون التأمينات تقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، كما تلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

لمن تصرف منحة الوفاة؟

تستحق منحة الوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على منحة الوفاة؟

- يقدم مستحقو المعاش شهادة وفاة صاحب المعاش، كما يقدم النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.​

ما هي شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى؟

أوضحت التأمينات أنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، فإنه يشترط لاستحقاق الأرملة للمعاش أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

هل يحق للمطلقة الحصول على معاش طليقها المتوفى؟

تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفى عنها صاحب المعاش أو طليقها المؤمن عليه خلال فترة العدة والتي تقدر 3 شهور و10 أيام «مائة يوم» من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

ما هي شروط حصول الابن على المعاش؟

يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.

ما هي شروط حصول الوالدان على المعاش؟

يستحقان المعاش بدون شروط.

كيف يتم تقسيم المعاش على المستحقين؟

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%.

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.