الفرق بين منحة الوفاة والمعاش بعد موت المؤمن عليه.. «التأمينات» توضح

بعد وفاة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه، يتساءل ذويه عن المستحقات التي يمكن صرفها بعد رحيله، وعن الفرق بين منحة الوفاة والمعاش المفترض الحصول عليه، وهو ما أوضحته هيئة التأمينات الاجتماعية، بأنه بعد وفاة المؤمن عليه أو الشخص صاحب المعاش، يتم صرف منحة لمدة ثلاثة شهور، تكون عبارة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، كما يتم صرف معاش للمستحقين.

وترصد «الوطن» الفرق بين منحة الوفاة والمعاش المستحق، وفق ما أكدته هيئة التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، اعتمادا على قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، كالتالي:

ما منحة الوفاة؟

يتم صرف منحة الوفاة لمدة 3 أشهر، إلى جانب صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال الشهر الذي توفى فيه صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

الجهة الملزمة بصرف منحة الوفاة

تلتزم الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بصرف المنحة، وتستحق المبالغ للأشخاص مستحقي المعاش، وفى حالة وجود مستحق واحد تؤدى إليه بالكامل.

لمستندات المطلوبة للحصول على منحة الوفاة؟

- يقوم الشخص بتقديم شهادة وفاة صاحب المعاش.

- تسليم المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​

متى يتم صرف المعاش للمستحقين للوفاة؟

في حالة وفاة صاحب المعاش، فإنه يحق للمستحقين عنه تقاضى معاشهم وفقا لنصيب كل واحد منهم، بناء على قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك من بداية الشهر الذي حدثت به الوفاة.

المستحق لصرف معاش المتوفي

يقصد بالمستحقين والدي صاحب المعاش أو المؤمن عليه المتوفي، والأبناء، والأرملة، والزوج، والأخوة، مع توافر شروط صرف المعاش لكلا منهم، والمرفقة هنا.

هل يحق للأرمل الحصول على معاش زوجته؟

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه من حق الأرمل الحصول على معاش زوجته، ولكن بشروط تتمثل في أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي، وألا يكون الزوج متزوجة بسيدة أخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.