الرئيس الأمريكي: سنرد على سياسات روسيا بتعزيز انتشار الناتو في أوروبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حلف الناتو، سيعزز انتشاره في أوروبا، ردا على سياسات موسكو، التي فرضت تحديا راهنا يستوجب تغيير السياسات في القارة العجوز، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

تغيير حجم القوات في أوروبا

أضاف الرئيس الأمريكي، الذي وصل منذ قليل، إلى قمة مدريد، مع قادة وزعماء الدول الأعضاء في الحلف، البالغ عددهم 30 قائدا حتى الآن، أنه سوف يتأكد من شركائه في الحلف، من أنهم جاهزون لمواجهة كل التحديات، مشيرا إلى أنهم سوف يعملون على تغيير حجم قواتهم في أوروبا، نظرا للتحديات الراهنة.

قمة تاريخية لـ«الناتو» في مدريد

وصف ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، بأن قمة مدريد ستكون تاريخية بالنسبة للحلف، لافتا إلى أن حلف الناتو سيبقى مفتوحة لانضمام أعضاء جدد.

ويتجمع قادة وزعماء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في إسبانيا لمدة 3 أيام، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الحلف في الفترة الأخيرة، وأهمها الحرب الروسية في أوكرانيا.

مشاركة 10 آلاف عنصر من القوات الأسبانية

وتأهبت إسبانيا لاستقبال القمة، بنشر نحو 10 آلاف عنصر من قوات الأمن الإسبانية المنتشرة في القطاعات والأماكن العامة لتأمين قمة مدريد.

ويشارك في القمة، نحو40 رئيس دولة وحكومة، على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أنه من المتوقع أيضا، مشاركة نحو 5 آلاف شخص، بينهم خبراء صحفيون وباحثون.