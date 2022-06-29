زعماء الدول يتوافدون على قمة الناتو وسط غياب بايدن: «دخل من باب تاني»

اتجهت أنظار العالم صباح اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، التي استقبلت نحو 40 رئيساً لدول وحكومات الدول، لحضور قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي وصفها الأمين العام للحلف بأنها ستكون تاريخية، نظراً لتزامنها مع تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي يدخل من باب آخر

وبينما يتابع العالم وصول رؤساء الدول والحكومات إلى القمة، وخاصة زعماء الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، غاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التواجد بين رؤساء وزعماء الدول الذين دخلوا من باب مُعلن يتواجد أمامه جميع الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية.

ووقف زعماء ورؤساء الدول، لالتقاط الصور الفوتوغرافية، وتحدث بعضهم إلى وسائل الإعلام المتواجدة في المكان، وهو ما أثار تساؤل البعض عن سبب غياب الرئيس الأمريكي، وسط حضور باقي قادة العالم.

وقالت مصادر تحضر القمة، إنَّ بايدن وصل اليوم في موعده ودخل من باب آخر غير المخصص للدخول الذي تتواجد أمامه وسائل الإعلام العالمية دون ذكر سبب واضح لعدم التزامه بالباب المُعلن للدخول.

ويجتمع قادة وزعماء نحو 40 دولة في العاصمة الإسبانية مدريد، لحضور قمة لـ الناتو، التي من المتوقع أن تطرح العديد من القضايا الهامة بخصوص الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة بتعزيز تواجد الناتو في أوروبا بعد لمواجهة التواجد الروسي، كما أنَّه سيتمّ النظر في انضمام فنلندا والسويد إلى عضوية الحلف.

تعزيزات أمنية مكثفة حول قمة الناتو

وتشهد العاصمة الإسبانية مدريد، إجراءات أمنية مكثفة لتأمين القمة، إذ شارك ما يقرب من 10 آلاف عنصر أمني لتأمين محيط عقد القمة والأماكن الحيوية في البلاد، كما أنَّه من المتوقع أن يشارك نحو 5 آلاف صحفي وباحث ومتخصص في القمة التي بدأت أمس وتستمر لمدة 3 أيام متتالية.