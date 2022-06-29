شعبة الذهب: انخفاض الأسعار اليوم محليا وعالميا.. وعيار 18 بـ 856 جنيها

أعلنت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم انخفاض أسعار الذهب اليوم، بشكل ملحوظ في السوق المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم، لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 لأقل من 1000 جنيه ليسجل 997 جنيه.

وسجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضا في جميع أعيرة الذهب المختلفة، حيث سجل عيار 24 سجل 1140 جنيه للجرام الواحد، كما سجل عيار 18 مبلغ 854.5 جنيه للجرام الواحد.

وقال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض أسعار السوق المحلي جاءت نتيجة انخفاض الأسعار العالمية في البورصات التي انخفضت فيها الأسعار ليسجل سعر الأوقية 1831دولار.

الضغوط العالمية تسببت في خفض أسعار الذهب

وأضاف «ميلاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ذلك جاء نتيجة الضغوط العالمية التي تعاني منها الأسواق في العالم كله، والتي لم تؤثر على الذهب فقط بل أثرت على الكثير من الأشياء الأخرى مثل السندات والبترول وغيرها.

وأشار إلى أنما يحدث فقي الوقت الحالي هو تأثير اقتصادي نتيجة الضغوط والأزمات العالمية التي أدت إلى انخفاض الأسعار للكثير من المنتجات نتيجة العديد من الضغوط سواء الركود أو الحروب أو العقوبات.

تأثر الذهب بأسعار الفائدة

وقال مزود البيانات الاقتصادية "Trading Economics"، إنه على الرغم من أن الذهب يعتبر على نطاق واسع وسيلة تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

وعقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي باتخاذه العديد من القرارات الخاصة برفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة خلال فترات قصيرة ادي إلى أتجاه الكثير من الأشخاص إلى استثمار وادخار أموالهم في الدولارات بدلا من الذهب أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب.