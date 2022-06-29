بعد تراجع أسعار الذهب.. 7 نصائح للراغبين في الاستثمار به

تراجع طفيف شهدته أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، بعد أن استقر سعر الأوقية عند مبلغ 1817 دولارا في التعاملات الصباحية اليوم، مقابل 1821 دولارا في نهاية تعاملات أمس، وفق ما أعلنت عنه شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، وأصبح السؤال الذي يشغل بال الكثيرون كيف يمكن الاستثمار في المشغولات الذهبية؟.

ويوضح موقع «الوطن» في السطور التالية، أهم النصائح التي يمكن اتباعها بهدف الاستثمار في المشغولات الذهبية، بعد تراجع أسعار الذهب في السوق العالمي والمحلي.

تراجع الذهب نتيجة للتداول

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، قال وصفي أمين رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة السابق، إن أسعار الذهب تراجعت خلال الفترة الماضية نتيجة للتداول بدون وجود أسباب حقيقة، بل هو مجرد تحرك طبيعي للأسعار عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب الآن

وأضاف أن سعر الذهب تراجع نحو 7 جنيهات خلال أسبوع، وانخفض منذ أمس نحو 3 جنيهات في العيار، لتسجل أسعار الذهب الآتي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1142 جنيهًا.

- عيار 18 استقر عند سعر 856 جنيهًا للجرام الواحد.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية وانتشارًا في مصر عند سعر 999 جنيهًا.

- وبلغ سعر الجنيه الذهب فقد وصل نحو 7992 جنيهًا.

- أما عيار 14 والذي من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة فسجل سعره نحو 668 جنيهًا.

مع العلم أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة المصنعية والضريبة التي تضاف على سعر الجرامات.

الوقت مناسب للشراء

وبحسب «وصفي» فأن الذهب من أفضل أنواع الاستثمار المادي، إذ أنه حافظ للقيمة، كما أنه يسهل بيعه في أي وقت وبالتالي يضمن سيولة مادية كبيرة في وقت قصير مقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمار مثل العقارات التي تتطلب الانتظار فترة الطويلة للحصول على مشتري، ناصحا بشراء المشغولات الذهبية كاستثمار أمن في أي وقت من العام.

نصائح للاستثمار في الذهب

ووضع بعض النصائح للاستثمار في الذهب، وهي:

- إذا كنت ترغب في شراء الذهب بهدف الاستثمار، يجب أن تتجه للأنواع ذات المصنعية المنخفضة.

- فإذا كنت ترغب في شراء المشغولات الذهبية، يمكن اختيار «الغوايش عيار 21» لأنها الأقل من حيث المصنعية.

- أما إذا كنت تريد الاستثمار بدون الرغبة في التزيين، فيجب في تلك الحالة الاتجاه إلي السبائك أو الجنيهات الذهبية.

- ويجب أن تكون السبائك عيار 24 ومدموغة.

- أما الجنيه الذهب فيجب أن يكونه عيار 21 ووزنه 8 جرام.

- اختيار محل في منطقة معروفة ومشهور بالسمعة الطيبة.

- بعد اختيار الذهب يجب أن تحصل على فاتورة من محل الصاغة، تحتوى تفاصيل القطعة التم تم شراؤها، سواء سبيكة أو جنيهات أو مشغولات، ويجب أن تتضمن الرقم الضريبي للبائع.