القوى العاملة: تحصيل مليون جنيه مستحقات ورثة عامل توفي في قطر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الدوحة بدولة قطر، في الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي في حادث سير بالعاصمة القطرية الدوحة، وبلغ إجمالي مستحقاته 213 ألفا و57 ريالا قطريا، أي ما يعادل مليوناً و91 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي هيثم سعد الدين، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن «ي.أ.أ»، الذي توفي في حادث سير في دولة قطر في استلامه لمستحقاته المالية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول.

تحويل مستحقات العامل إلى الورثة

وتمكن ورثة المواطن «ي.أ.أ»، الذي توفي في حادث سير في دولة قطر في استلام مستحقاتهم المالية، حيث تم التواصل مع جهة العمل والتى قامت بإصدار شيك بقيمة المستحقات المالية وتم تسليمه إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وقد قامت الهيئة بدورها بتحويل مستحقات الورثة بقيمة اجمالية 213057.36 ريال قطري (ما يعادل 1091000.00 جنيه) إلى حساب الزوجة بالبنك في ضوء قرار الوصاية الصادر لها والتوكيلات المحررة لها من أبنائها.

وبالمتابعة مع الملحق العمالي خالد فتحي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أفاد بأن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل «ي.أ.أ» المتوفى في حادث سير في دولة قطر وفي استلامه لمستحقاته المالية، حيث تم التواصل مع جهة العمل والتى قامت بإصدار شيك بقيمة المستحقات المالية وتم تسليمه إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وقد قامت الهيئة بدورها بتحويل مستحقات الورثة بقيمة اجمالية 213057.36 ريال قطري ما يعادل 1091000.00 جنيه إلي حساب الزوجة بالبنك في ضوء قرار الوصاية الصادر لها والتوكيلات المحررة لها من أبنائها.