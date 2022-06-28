سعفان: تحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقًا، من تحويل القائمة الـ85 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 112 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

المستحقات بلغت 201 آلاف و779 دولارًا

وقال الوزير، في بيان عنه اليوم الثلاثاء، إنّ المستحقات بلغت 201 ألف و779 دولارًا، أي ما يعادل 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

من جانبه، قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر طلعت السيد، الملحق العمالي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة من هنــــــــا، والمنشورة على صفحة «فيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وحال كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنّه سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنّه سيتم التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: