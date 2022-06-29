 عميد «الاقتصاد والعلوم السياسية»: التغيرات المناخية قاسية وتهدد الوجود الإنساني

أكد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن التغيرات المناخية تمثل أمن قومي للدول، إذ توجد مناطق كثيرة ومختلفة في العالم مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية الحادة.

وأضاف في كلمة خلال مشاركته في جلسة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في أزمة غذاء لدى الكثير من الدول، موضحا أن التغيرات المناخية كانت قاسية في العقود الأخيرة وتمثل تهديدا للوجود الإنساني.

ضرورة تقليل مستوى الكربون

وأشار الدكتور محمود السعيد، إلى أهمية دور التنمية المستدامة، ولكن الدراسات العلمية تؤكد على ضرورة تقليل مستوى الكربون إلى أقل مستوياته، والعودة إلى الانبعاثات الداخلية والخارجية قبل 150عاما.

وتابع: «نحتاج إلى عودة الانبعاثات الحرارية قبل 150 سنة قبل التغيرات الجذرية في المناخ العالمي»، مؤكدا ثقته في قدرة الدولة المصرية على تنظيم مؤتمر قمة المناخ المرتقب وإصدار توصيات تحد من الانبعاثات الحرارية الخطرة على الإنسانية.

ومن جانبه شارك الدكتور سامي السيد، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في جلسة «المواطنة الواعية ودورها في التنمية المستدامة»، باليوم الثالث والأخير من المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقال إن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية هدفها التطوير والتحسين للقرى والريف المصري، مشيرا إلى أن الدول النامية يهتمون فقط بالحضر والريف يأتي في المرتبة المتأخرة، وبالتالي كل أبناء الريف يسعون للهجرة إلى الحضر من أجل الحصول على فرص عمل وغيرها من المميزات الأخرى.

توفير كافة المميزات للريف المصري

وأكد ضرورة توفير كافة المميزات للريف المصري مثلما تتوفر للمدن من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تخطط لها الدولة المصرية.

وأوضح أن فكرة مبادرة حياة كريمة بدأت في 2019 ولكن تأخر بدء تنفيذها بسبب جائحة كورونا، متابعا: «لا يمكن تقييم مبادرة حياة كريمة الآن لأنها لم تتجاوز العام؛ ولأن كل الإحصائيات التي تخص الفقر في الريف المصري والفقر بشكل عام جميعها قبل مبادرة حياة كريمة».

يُقام المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد آخر من الجهات الراعية.