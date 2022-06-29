الزراعة تعلن أماكن بيع لحوم الأضاحي الحية.. 14 منفذا بالمحافظات

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعلان أماكن بيع لحوم الأضاحي الحية 2022، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ليستطيع المواطنين الشراء منها بشكل مباشر أو عن طريق حجز الأضاحي، «خراف، عجول، ولحم جاموسي»، حيث جرى توفيرها بكميات كبيرة داخل مزارع الوزارة، وتشمل 187 منفذا بنحو 18 محافظة على مستوى الجمهورية.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الزراعة، إلى انخفاض أسعار بيع لحوم الأضاحي الحية، داخل مزارعها عن مثيلاتها الموجودة في الأسواق المحلية.

أماكن منافذ بيع لحوم الاضاحي 2022 بوزارة الزراعة

وترصد «الوطن»، أماكن منافذ بيع الأضاحي الحية التابعة لوزارة الزراعة فى 18 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي كما يلي:

وتملك وزارة الزراعة نحو 187 منفذا مختلفا لبيع لحوم الأضاحي 2022، على مستوى 18 محافظة بالجمهورية وهي:

- منفذ بيع بمقر وزارة الزراعة بحي الدقي.

- منفذ بيع بكلية الزراعة بالجيزة.

- منفذ بيع بجزيرة الشعير بمحافظة القليوبية.

- منفذ بيع بمشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منفذ بيع بمزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ بيع بمزارع وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية بمشتل كفر الجمام.

- منفذ بيع بمزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- منفذ بيع مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

- منفذ بيع بمزرعة صفط بمحافظة الجيرة.

- منفذ بيع بمزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

- منفذ بيع بمزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منفذ بيع بمحطات البحوث ببهتيم في محافظة القليوبية.

- منفذ بيع بمحطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

- منفذ بيع بمزرعة النظم الزراعية شرق الإسماعيلية.

أسعار لحوم الاضاحي 2022 بمنافذ وزارة الزراعة

كما أعلنت وزارة الزراعة، أسعار لحوم الأضاحي 2022 بمنافذها، حيث الكيلو جرام من اللحم الضأن الحي بنحو 75 جنيها، ويتراوح سعر الخروف الحي بين 3 لـ6 آلاف جنيه، كما بلغ سعر الكيلو من لحم العجول البقري والجاموسي الحي 70 جنيها، بحيث يبدأ سعر العجل بين 22 ألفا وصولا لـ32 ألف جنيه، حسب وزن كل عجل.