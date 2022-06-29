هند صبري تكشف عن شخصيتها في فيلم كيرة والجن: «استنوا دولت فهمي بكرة»

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصورة لها من شخصيتها في فيلم «كيرة والجن»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت علي الصورة قائلة: «استنوا دولت فهمي بكرة في السنيمات، كيرة والجن 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

أحداث فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن تدور أحداثه حول حالة الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، ويقوم ببطولته أحمد عز وكريم عبدالعزيز، يظهر فيه إياد نصار بدور سيكون مفاجأة عن مناضل مصري ألقي القبض عليه أثناء الثورة.

والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل نفس الاسم، ومن إخراج مروان حامد ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز وكريم عبدالعزيز كل من هند صبري وروبي وأحمد مالك علي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتمّ الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وعارفة عبدالرسول وهند صبري.

أحمد عز يتحدث عن دوره في فيلم «كيرة والجن»

وقال أحمد عز في لقاء ببرنامج «Scoop with Raya» الذي تقدمه الإعلامية ريّا أبي راشد إنَّ فيلم كيرة والجن يشهد الكثير من التفاصيل الخاصة بفترة زمنية معينة وهي فترة الاحتلال الإنجليزي.

وأضاف «عز»: «أقدم في العمل شخصية عبدالقادر الجن وهي شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال التي قدمتها في السينما من قبل، وهو ما دفعني لتقديمها على الشاشة والمشاركة في عمل ضخم على المستوى الفني والإنتاجي».

وأوضح أحمد عز، أنَّه سعيد بالتعاون مع كريم عبدالعزيز الذي أراه يشبهني في الواقع، وكذلك سعيد بالتعاون مع المخرج مروان حامد الذي يعد من المخرجين الكبار الموهوبين.