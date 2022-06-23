برومو «كيرة والجن» يتخطى 9 ملايين مشاهدة قبل عرض الفيلم

استطاع برومو فيلم «كيرة والجن» أن يخطف الأنظار إليه، بمجرد طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل عرضه يوم 30 يونيو المقبل.

وحقق البرومو مايقرب من 9 ملايين مشاهدة على «فيس بوك»، وينتظر الجمهور عرض الفيلم بموسم عيد الأضحى.

من ناحية أخرى، قررت عدد من دور العرض السينمائي فتح باب الحجز لتذاكر الفيلم السينمائي الجديد «كيرة والجن»، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، قبل طرحه بالسينمات.

فيلم كيرة والجن يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام، سواء من الأبطال أوالديكورات أو الملابس، وتدور أحداثه في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر وثورة 1919.

تعاون أحمد عز وكريم عبدالعزيز لأول مرة في السينما

الفيلم يجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، بعد بطولة مسلسل «الاختيار 3»، ويعد الثنائي أبرز نجوم الشباك في مصر.

«كيرة والجن» مستوحى من أحداث حقيقية، ومأخوذ عن أحداث رواية الكاتب والسيناريست أحمد مراد، التي صدرت بعنوان «1919»، بطولة نخبة من النجوم، بينهم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد عز وأحمد مالك، وسيد رجب، وأسماء أبو اليزيد، من تأليف وسيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.