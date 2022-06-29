«التضامن»: إصدار 950 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للدمج في المجتمع، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5,277 مليار جنيه سنويًا.

جار تطوير قاعدة بيانات متكاملة

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لنحو 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب

ولفتت، إلى أنه يتم تحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة أنها تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزًا لغويًا، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، موضحة أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين؛ لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.

وأضافت أنه تم توفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسي متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، إلخ...، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنوياً في عدد 19 جامعة حكومية مصرية.

استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة في جميع كيانات الوزارة

وأشارت إلى أنه تم توفير فرص عمل وإتاحة أصول إنتاجية لنحو 2500 من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة في جميع كيانات الوزارة بما يشمل الشئون الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.