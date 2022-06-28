«التضامن»: تحويل 3.6 مليون بطاقة تكافل وكرامة إلى «ميزة»

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير عمليات «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّه تمّ تحويل 3 ملايين و670 بطاقة تكافل وكرامة إلى بطاقة «ميزة».

وأكّد مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ«الوطن»، أنَّه يمكن استخدام بطاقة «ميزة» في مختلف الخدمات الحكومية، ودفع فواتير الكهرباء والمياه، كما يمكن لحاملها الصرف من أي ماكينة ATM على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تحويلها لكارت بنكي.

الفئات المستهدفة من تكافل وكرامة

فيما أكّدت وزارة التضامن أنَّ برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، لافتًا إلى معايير القبول بالبرنامج تتمثل في عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهري، كما يشترط استيفاء كل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

خطوات التقديم في «تكافل وكرامة»

وأكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ خطوات التقديم في «تكافل وكرامة» تتمثل فيما يلي:

- تقديم صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- يشترط تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.