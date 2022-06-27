التضامن: تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن سلسلة من الفعاليات تضمنت بدء التنفيذ العملي لبرامج «الأسر القوية» و«الحركة بركة» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذى يستهدف بناء المهارات لدى الأسر في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» لحماية الأبناء من الوقوع فى براثن الإدمان، وذلك بمنطقة حي الأسمرات.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يحتفى به العالم يوم 26 يونيو من كل عام.‪

تكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين

ولفت الصندوق في بيان صادر عنه اليوم، أنه تم تكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية، كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان خاصة في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» ذلك ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي داخل هذه المناطق للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «‪ بديلة العشوائيات الذى يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحدائق أكتوبر وبشاير الخير في الإسكندرية وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد

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وحرص الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على مشاركة الأسر في 6 مناطق مطورة «الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، اسطبل عنتر، بشاير الخير، حي الضواحي في بورسعيد، خلال بدء التطبيق العملي لبرنامج (الأسرة القوية والحركة بركة) بمنطقة الأسمرات والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتستهدف تنفيذ أنشطة توعوية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسي الاجتماعي لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي

كما تم إطلاق مهرجان «الأسرة والطفل» للتوعية بخطورة مشكلة المخدرات بمنطقة الأسمرات، ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، والتي تتضمن أيضا زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن «16023» لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، حيث شارك في المهرجان 200 أسرة بحضور السيدات وربات الأسر بمنطقة حي الأسمرات وتم تنفيذ العديد من الجلسات والأنشطة التوعوية بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر في هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023» على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث أي مريض إدمان على التقدم للعلاج المجاني الذى يقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ماراثون رياضي تحت عنوان «أنت أقوى من المخدرات» لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات» وشارك في الماراثون المتطوعون لدى الصندوق، حيث يستهدف الماراثون إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023»، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج مجانا وفي سرية تامة من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن «16023» والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.

تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم وتوعية الشباب والفتيات

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتم تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم وتوعية الشباب والفتيات لمواجهة تعاطي المخدرات والجريمة والعنف والمشاكل ذات الصلة، كذلك مساعدتهم من أجل الاستمتاع بشبابهم بمنأى عن المخاطر التي تسببها المخدرات وكذلك الفئات المعرضة للخطر، لتوفير حياة أكثر أمنا وتعرضاً للخطر، وتمكينهم اقتصادياً في مجتمعات تخلو من المخدرات والجريمة والعنف، وتستهدف البرامج التوعوية بشكل أساسي الأطفال والشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 29 عاماً، وكذلك الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من أجل المشاركة في العديد من الأنشطة للوقاية من المخدرات والعنف.