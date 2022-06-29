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عامل ينهي حياة زوجته في نجع حمادي بسبب خلافات زوجية.. «ضربها بشومة»

كتب:

رجب آدم
03:45 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

أقدم عامل عامل على إنهاء حياة زوجته، اليوم الأربعاء، ضربا بـ«شومة» داخل منزله بقرية «هو» التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

إخطار بمصرع ربة منزل في قرية هو

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع «ك. م»، ربة منزل، بضربة «شومة» داخل منزلها بقرية هو  في نجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمركز شرطة نجع حمادي، أن المتهم زوج المجني عليها، وأنهى حياتها بسبب خلافات زوجية.

نقل الجثة لمشرحة نجع حمادي المركزي

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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