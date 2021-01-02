عامل ينهي حياة زوجته بعين شمس لشكه في سوء سلوكها: الناس بتعايرني بيها

أنهى عامل بمنطقة عين شمس حياة زوجته داخل شقتهما، حيث نشبت بينهما خلافات شديدة يسبب شكه في سلوكها، انتهت بقتلها خنقا، والفرار من شقة الزوجية حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض عليه وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بالجريمة.

كان اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تلقى إخطارا بالعثور على ربة منزل متوفية داخل شقتها بمنطقة عين شمس، فتم تكليف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بتكثيف التحريات حولة الواقعة بعدما كشف التقرير المبدئي لمفتش الصحة وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين القتيلة وزوجها بسبب اتهامه لها بسوء السلوك، ومعايرة الناس له بسمعتها السيئة، وعندما واجهها تشاجرت معه وأثارت جنونه فقام بخنقها حتى فارقت الحياة، وتركها جثة هامدة وفر هاربا من الشقة.

المتهم: الناس بتعايرني ومش ندمان على قتلها

وتمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم الذي اعترف بالواقعة، وقال إنه قرر قتلها بسبب سوء سلوكها ومعايرة الناس له بسيرتها وعلاقاتها المتعددة، حيث توجه إلى شقته قادما من عمله وقرر مواجهتها فأنكرت، لكن غضبه تزايد ولم يشعر بنفسه إلا وهو يقتلها خنقا بيديه وقال، «ارتحت منها ومن فضايحها مش مشكلة لما اتعدم.. أنا مش ندمان».

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوفاة ربة منزل على يد زوجها بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين العثور على جثة سيدة قام زوجها بخنقها لشكه في سلوكها ونشوب خلافات أسرية بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتمت إحالة الزوج للنيابة الذي اعترف بجريمته واصطحبته قوة أمنية بمرافقة النيابة العامة وقام بتمثيل الجريمة.