عامل ينهي حياة زوجته خنقا ويقتل ابن عمه بطلق ناري لخلافات عائلية بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، بالتعاون مع الأهالي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جثة شاب بها طلق ناري في الصدر، وكذلك جثة ربة منزل، داخل منزل بقرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

طلق ناري وخنق

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا يفيد بالعثور على جثة عاطف عبدالحفيظ، 35 عاما، وبه طلق ناري في الصدر، وآية أحمد إبراهيم، 25 عاما، بها آثار خنق، في منزل بقرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

خلافات عائلية

وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، أن المتهم في الواقعة، هو زوج المجني عليها ونجل عم المجني عليه، وأنه خنق زوجته، وأطلق النيران على نجل عمه، بسبب خلافات عائلية.

ونُقلت الجثتان إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.