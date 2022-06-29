مسعف وسائق يعيدان 516 ألف جنيه عثرا عليه بحوزة مصاب بالأقصر

عثر سائق ومسعف بهيئة إسعاف الأقصر على مبلغ مالي كبير بحوزة مصاب، خلال إنقاذهما له، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى «تريلا»، على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر، أمام قرية «الرزيقات»، التابعة لمركز أرمنت جنوب الأقصر.

العثور على مبلغ 516 ألف جنيه

أوضح الدكتور معمر عبدالهادي، مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف، أن المبلغ الذي تم العثور عليه بلغ 516 ألف جنيه، كان بحوزة أحد المصابين في حادث تصادم سيارة ربع نقل و«تريلا»، على الطريق الصحراوي الغربي بمحيط مدينة أرمنت.

حادث على الطريق الصحراوي

وأضاف أنه ورد بلاغ بوقوع حادث على طريق الصحراوي الغربي، نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة تريلا، وتم التوجيه بخروج سيارتي إسعاف لنقل 2 مصابين إلى مستشفى «حورس» بأرمنت، وقام المسعف «طلعت راسم صالح»، والسائق «الحسين عبدالوهاب»، أمانات المصاب إلى إدارة المستشفى بموجب محضر رسمي، والتي قدرت بنحو 516 ألف جنيه.

نزاهة العاملين بالهيئة العامة للاسعاف

ووجه مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف الشكر للموظفين لأمانتهما، مؤكداً أن هذا العمل يعكس مدى النزاهة التي يتمتع بها موظفو الهيئة.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأمانة السائق والمسعف، خلال تأدية واجبهما وإخلاصهما في العمل، في ظل تزايد المغريات، خاصةً وأن المبلغ الذي عثرا عليه كبير.