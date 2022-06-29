النيابة في واقعة نيرة أشرف: الجاني لم يكن في حالة غضب مستغرق

قال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أثناء محاكمة المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف: «إننا في هذه الدعوى وغيرها حراس المجتمع ووكلاؤه، وخصم شريف، فلو كان للمتهم ظرف مخفف واحد ظهر في التحقيقات يؤثر في العقوبة المقررة عليه، أو حتى يخفف من نظرة المجتمع إليه، لكانت النيابة العامة أول من يترك فرصة ومجالا للحديث فيه».

قضية يقينية مغلقة

وأضاف وكيل النيابة في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن هذه القضية مغلقة بما فيها من أدلة يقينية، وأن دفاع المتهم فيها معذور في رغبته وسعيه إلى هذا الظرف المخفف غير المتوافر أو البحث عن أي وجه للدفاع انطلاقا من أدائه لواجبه، ولذلك فإن النيابة العامة تطالبه من واقع شرف المهنة التي يمارسها أن يعفي نفسه من الدخول في مهاترات تضيع الوقت وتفتح علينا مرافعات تؤجل من الردع العام في هذه القضية وتدعوه إن كان لديه وقائع ثابتة أن يقدمها أو ليصمت.

لم يكن في حالة غضب مستغرق

وتابع وكيل النيابة: «الله سبحانه وتعالى أراد ألا تهدر دماء هذه الشهيدة بكل ما توافر في هذه الدعوى من أدلة لم يسبق لأية دعوى أخرى أن تتوافر فيها على هذا النحو، والتي أكدت جميعها أن هذا الجاني لم يكن في حالة غضب مستغرق ولم يكن تحت تأثير مخدر يحدث ذات النتيجة، وأن كل ما كان بينه وبين المجني عليها ما هو كائن بين أي فتى وفتاة في الجامعة، ولا يجديه من بعد ذلك أي إنكار أمام المحكمة، أو أي وجه من أوجه الدفاع التي تقدم أعذارا غير مقبولة تهدر دم المجني عليها».