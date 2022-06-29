النيابة العامة في واقعة قتل نيرة أشرف: المتهم بارع في القتل وأصابها بـ 19 طعنة

قال وكيل النيابة في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أثناء محاكمة المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف: «وقع الأمر بغتته في لحظات دون مقاومة من المجني عليها أو نجدة من المتواجدين والمحيطين فأقر المتهم في ذلك قائلا: «مفيش مقاومة هيا ملحقتش لأن أنا عارف بضرب فين وعارف هخلص عليها ازاي».

وكيل النائب العام: المتهم اختار السكين أداة للقتل بالجزم واليقين

وأضاف وكيل النائب العام قائلا: «لقد صدق المتهم في ذلك فهو يعمل طاهيا يجيد استخدام السكين هو في ذلك ماهر من المدربين على القتل، والسلخ، والذبح، بل من البارعين، ولذلك وقع اختياره على السكين أداة للقتل بالجزم واليقين، لقد جاءت أقوال الشاهد إبراهيم عبدالعزيز فرد أمن الجامعة لذلك بعدما أوضح لنا بأنه أول من توجه لمحاولة نجده المجني عليها وإبعاد المتهم عنها، لقد وصف لنا الشاهد أنه لولا ضبطه للمتهم وإبعاده عن المجني عليها لما تركها هذا القابع خلف القضبان حتي يفصل رأسها عن جسدها، فقال في التحقيقات نصا «كان مصمم يخلص عليها قدام الناس وكان عمال يطعن فيها ولو مكنتش لحقته كان قطع رقبتها».

وأكمل وكيل النائب العام قائلا: «تطابقت أوصاف المتهم في قضية نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وملابسه من مناظرة النيابة العامة مع مواصفات ملابسه التي ظهر بها بكاميرات المراقبة حال ارتكابه للجريمة، فضلا عن إقرار المتهم ذاته بأنه من ظهر في مقاطع الفيديو المضبوطة حال ارتكاب الجريمة وإقراره كذلك بأن السكين المضبوطة بحوزته هو ذاته أداة القتل التي طعن بها المجني عليها ونحر بها عنقها، وهو ذات ما بينه تفصيلا للنيابة العامة بالمعاينة التصويرية التي أجراها المتهم بمسرح الجريمة، وجاءت محاكاته مطابقة بإرادته الحرة في التحقيقات، متثقة مع كافة الأدلة الثابتة في دعوانا».

وكيل النائب العام: المتهم أصاب المجني عليها بـ 19 جرحا

وواصل وكيل النائب العام مرافعته قائلا: «كان ذلك غيضا من فيض أدلة متعددة متواترة ومتطابقة لا شك فيها واضحة لا ريب فيها ولا غموض، فلقد تواترت أقوال جميع الشهود التي سألتهم النيابة العامة في التحقيقات على ذات الرواية وتعرفوا على المتهم كذلك في المقاطع المصورة المضبوطة، فكم عدد الطعنات؟ كم عدد الطعنات التي أصاب بها هذا المعتدي الغاشم جسد المجني عليها؟، أنها تسعة عشر جرحا أصاب به جسد نيرة، السيد الرئيس الهيئة الموقرة لقد تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين المضبوط فأصابها بتسعة عشر جرحا وإصابة ما بين طعنية، وذبحية، أصاب بها جنبها الأيسر فأحدث قطعا برئتها اليسري وآخر ذبحيا بخلفية العنق أحدث به خلها بين الفقرتين الثالثة والرابعة، فضلا عن إصابتها برأسها وبيمين عنقها وكذلك باليد اليسرى ومفصل الرسغ والعضد والمرفق الأيسر وإصبعي الإبهام والسبابة بيدها اليمني، وهذا ما ناظرته النيابة العامة بجثمان المجني عليها وأكده تقرير الصفة التشريحية، بل وشاهده القاصي والداني.