مصرع 25 شخصا في عاصفة استوائية بالفلبين..وحريق سفينة هندية بميناء عدن

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، كوارث طبيعية، حيث تعرضت الفلبين لفيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن عاصفة استوائية ضربت وسط وجنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل، فيما شهد محيط «ميناء عدن»، الواقع جنوبي اليمن، حريق بسفينة تجارية هندية، وتمكنت السلطات اليمنية من إنقاذ 7 بحارة يحملون الجنسية الهندية كانوا على متن السفينة.

كما لقى 25 شخصًا على الأقل مصرعهم، وفقد آخرون، جراء الفيضانات الناجمة عن عاصفة استوائية «أجاتون» ضربت وسط وجنوب الفلبين، فيما فر نحو 18 ألف شخص فروا من منازلهم إلى ملاجئ طوارئ.

وأظهرت صورة نشرتها شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية، مياه الفيضانات تغمر مدرسة في «مقاطعة ليتي»، جنوب الفلبين جراء بهطول أمطار غزيرة تسببت فيها عاصفة ميجي الاستوائية.

وقال «ريس أوستيرو»، مسؤول الكوارث بمدينة «باي باي»، إن مقاطعة ليتي بوسط البلاد كانت من بين الأكثر تضررا، حيث أسفرت الانهيارات الأرضية عن مقتل 21 شخصا في أربع قرى، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ووصلت «العاصفة أجاتون»، إلى اليابسة، أمس الأول الأحد، محملة برياح سرعتها تصل إلى 65 كيلومترًا في الساعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي اليمن، أعلنت السلطات المحلية، إنقاذ 7 بحارة يحملون الجنسية الهندية على إثر حريق سفينة تجارية بمحيط ميناء عدن الواقع جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

السفينة الهندية كانت محملة بمواد غذائية

وكانت السفينة الهندية تحمل مواد غذائية متنوعة، متجهة إلى ميناء بربرة الصومالي، وأوضحت مؤسسة «موانئ خليج عدن»، في بيان، إنها تلقت بلاغا عن تعرض السفينة «جوشي سمداني»، الهندية لحريق في غرفة محركاتها، مشيرة إلى تعرض بعض طاقم السفينة لإصابات.

ولقي 8 أفراد من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال مصرعهم جرّاء إطلاق مسلحين النار عليهم في منزلهم شمال مدينة «مكسيكو» في دولة المكسيك، فيما أوضح ممثلو الادعاء في «ولاية مكسيكو»، إن حادث إطلاق النار وقع في بلدة تولتيبيك شمال «مكسيكو سيتي».

وفي جنوب لبنان، سُمع دوي انفجار فجر اليوم الثلاثاء، في مركز تابع لكشافة «الرسالة الإسلامية - حركة أمل»، المحاذي لمبنى البلدية، في «بلدة بنعفول»، جنوب لبنان، فيما قالت قناة «العربية»، الإخبارية، إلى مقتل ابن رئيس البلدية في الانفجار.

وعكف أفراد من الجيش اللبناني، على البحث وسط الأنقاض لانتشال الضحايا، فيما قال مصدر أمني إن الانفجار لم يكن عملا تخريبيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار»، اللبنانية.

بدوره، أعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، حظر الأسلحة ذاتية التجميع التي لا تحمل أرقاما تسلسلية، وقال رئيس الولايات المتحدة، في خطاب بـ«البيت الأبيض»، إن لوبي السلاح في بلاده يصف هذا الإجراء بأنه قاس.

وأضاف «بايدن»، أن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن هذا التوصيف ينطبق على نية إنهاء إمكانية شراء أسلحة دون التحقق من المشتري، مشيرا إلى أن عدد ضحايا العنف المسلح في الولايات المتحدة لا يحصى.

القضاء الإسباني يواصل التحقيق مع مهاجرين مغاربة

وفي إسبانيا، واصلت السلطات القضائية بـ«جزيرة بالما»، التحقيق مع عدد من المهاجرين المغاربة الذين دبروا حيلة للهجرة غير الشرعية بطريقة استثنائية.

وفي نوفمبر من العام الماضي 2021، أجبر ركاب طائرة مغربية، في رحلة بين الرباط وأنقرة على الهبوط اضطراريا بمطار الجزيرة الإسبانية، بداعي مرض أحدهم وحاجته إلى تلقي إسعافات عاجلة، قبل الفرار من الطائرة ثم من المطار.

ووجه القضاء في إسبانيا، إلى 21 مغربيا، تهما بالهجرة غير الشرعية، وارتكاب فوضى عامة.

إدانة نائب في حزب المحافظين البريطاني بالاعتداء الجنسي على طفل

وفي المملكة المتحدة، أُدين نائب بحزب المحافظين يدعى «عمران أحمد خان»، يبلغ من العمر «48 عاما»، بالاعتداء الجنسي على طفل في عام 2008، ويمثل النائب البريطاني، مدينة وايكفيلد شمال إنجلترا منذ عام 2019.

إفريقيا، قُتل 30 مدنيا في قريتين بإقليم إيتوري شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، جرّاء هجمات شنها مسلحون من حركة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، المتمردة، خلال اليومين الماضيين.

وفي البرازيل، قال نائب في برلمان البلاد يدعى «إلياس فاس»، إن جيش بلاده سيشتري 35 ألف علبة من عقار «السيلدينافيل» المنشط للفاعلية الجنسية، وقال على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»:«الفياجرا في الحكومة!»، مشيرا إلى أنه أجرى بعض الأبحاث ووجد أن الجيش وافق على شراء 35 ألف علبة من الفياجرا.

بدورها، لجأت مجموعة «إن إس أو»، الإسرائيلية لإنتاج برمجيات التجسس، إلى المحكمة العليا الأمريكية لتجنب دعوى قضائية ضخمة أحالتها «واتساب».

وكانت شركة «فيسبوك»، أحالت دعوى قضائية ضد المجموعة الإسرائيلية في عام 2019، وقالت إن المجموعة تستهدف حوالي 1400 مستخدم لخدمات المراسلة المشفرة التي يقدمها «واتساب»، ببرامج تجسس متطورة للغاية.