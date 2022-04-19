عاجل.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدي اليمين الدستورية في عدن

أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية في مدينة عدن وفق نبأ عاجل نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، وصل رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك سعيد، وجميع أعضاء الحكومة، إلى مدينة عدن عقب ساعات من وصول رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان والشورى.

الإشادة بنقل الرئيس اليمني صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي

وأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أن قرار الرئيس السابق بنقل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي الجديد كان مهماً للمرحلة الحالية، وأوضح «عبد الملك» أن موضوع التغيير في الحكومة سيكون قابلاً للنقاش، وأن التغييرات التي تمت تساعد على استيعاب الجميع وتقوي الشرعية، بحسب تصريحات لتلفزيون «العربية».