العثور على جثة عامل داخل محل بالإسماعيلية.. تخلص من حياته شنقا

عثر الأهالي على جثة شخص في الأربعينيات من عمره، داخل المحل الخاص به في منطقة «الكيلو 2»، في نطاق مدينة الإسماعيلية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة المختصة، حيث تبين أنه أقدم على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل المحل.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لشخص «عامل أحذية»، بناحية عزبة «أبو النور»، في منطقة «الكيلو 2»، التابعة لدائرة مركز الاسماعيلية.

انتقال رجال المباحث

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث الجنائية في مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، إلى مكان البلاغ لمعرفة أسبابه، وأشارت التحريات الأولية إلى أن العامل أقدم على التخلص من حياته شنقاً، بسبب مروره بأزمة نفسية حادة، خلال الفترة الماضية.

وأفاد مقربون من أسرة المتوفي، في تصريحات خاصة، بأنه خلال الفترة الماضية حاول التخلص من حياته بأكثر من طريقة، وألقى بنفسه أمام إحدى السيارات منذ فترة، ولكنه نجا من الحادث.

انتقال فريق النيابة للمعاينة والتحقيق

ووصل فريق من النيابة العامة إلى مكان العثور على جثمان العامل المتوفي، داخل المحل الخاص به، للمعاينة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وطلبت النيابة من الأدلة الجنائية التحفظ على «حبل» موجود داخل المحل، وبعض الأحراز لمعاينتها، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية عن المتوفي وعلاقاته، للتأكد من عدم وجود أي شبهة في الحادث.

خلافات أسرية دفعته للتخلص من حياته

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفي كان على خلاف مع أسرته خلال الفترة الماضية، بسبب الميراث.

وانتقل النقباء سيد نصر الله، ومصطفى العدوي، معاونو مباحث المركز، إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثمان، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ علي الجثمان ونقله بسيارة إسعاف الي مشرحة المستشفي وانتداب مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة.

وقال شهود عيان وجيران المتوفي إنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية ابتعد فيها عن الاختلاط مع الناس، وتواجد لفترات طويلة داخل المحل الخاص به في فترات غير العمل.

الديانات السماوية تحذر من الانتحار

جدير بالذكر أن الديانات السماوية جمعاء تحذر من الانتحار وإيذاء النفس بوجه عام، كما أكد أساتذة طب الأسرة والطب النفسي ضرورة احتواء من يتبدل حاله ويدخل في نوبة اكتئاب، من خلال التوجه إلى طبيب أو الاستعانة بالمختص لعلاج حالة المكتئب.