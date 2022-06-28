انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز في الإسماعيلية دون خسائر

تعرضت سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز للانقلاب على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان إن السيارة تعرضت لاختلال أثناء سيرها على طريق الإسماعيلية، ما تسبب في انقلابها وخروج الأسطوانات من القفص الحديدي الخاص بالسيارة إلى نهر الطريق.

شهود عيان: ليس هناك أي انفجار

وذكر شهود العيان، أن خروج أسطوانات الغاز لم يسفر عن اشتعال النيران فيها نهائيا أو انفجارها، فيما توقفت حركة المرور جزئيا بسبب وجود بعض الأسطوانات على الطريق.

وأضاف شهود العيان، أن الحادث وقع قبل محطة تحصيل الرسوم بمدخل محافظة الإسماعيلية، ولم يسفر عن أي إصابات، مشيرين إلى أن السائق وبعض المواطنين يحاولون إبعاد الأسطوانات عن نهر الطريق.

وناشد شهود العيان قائدي المركبات ضرورة التهدئة قرب مكان الحادث، لتفادي اشتعال أي من أسطوانات البوتاجاز في المكان وتحوله إلى كارثة.

الدفع بسيارات الإطفاء

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تعرض السيارة النقل للانقلاب، ووجه بانتقال رجال الشرطة إلى مكان البلاغ.

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لتأمينه، والتدخل حال حدوث أي طارئ.