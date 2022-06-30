طبق غريب في قمة «الناتو» بمدريد يثير غضب أعضاء الحلف

أثار طبق طعام غريب تواجد على السفرة في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، غضب أعضاء الحلف؛ إذ وصف بأنه «اقتحام روسي».

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية ودفاع حلف الناتو لتناول الطعام، في قصر «الباروك سانتا كروز» وسط مدريد، لكن على قائمة الطعام المحدد الذي يخدم القمة ظهر شيء غير متوقع، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عالمية.

طبق يثير غضب أعضاء حلف شمال الأطلسي

كان الشئ الذي أثار الدهشة والغضب معا هو ظهور طبق «السلطة الروسية» على مائدة الطعام، مكون من البازلاء والجزر والبطاطا والمايونيز، وكان مسعرا بـ8 يورو، واعتبر في غير مكانه، رغم أنّه معتاد عليه في أسبانيا، خاصة أن قمة الناتو التي يحضرها القادة مخصصة لبحث تعزيز قوة الحلف، والتهديدات الروسية التي باتت أخطر على دوله.

دعوة رسمية لانضمام السويد وفنلندا للناتو

وكانت قمة الناتو التي استضافتها مدريد، أضفى أعضاؤها الطابع الرسمي على دعوته للسويد وفنلندا للانضمام إلى تحالفه أمس الأربعاء، وهو توسع تاريخي للكتلة الدفاعية ويقوض بشكل مباشر أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تستمر حربه في أوكرانيا.

وقررت المجموعة بشكل جماعي الموافقة على طلبات الدول للانضمام بعد أن أسقطت تركيا اعتراضاتها يوم الثلاثاء، ما يمهد الطريق لتوسيع الناتو الأكثر أهمية منذ عقود.

بيان الناتو

وجاء في البيان: «انضمام فنلندا والسويد سيجعلهما أكثر أمنا، وسيجعل الناتو أقوى، وستجعل المنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أمنا.. إن أمن فنلندا والسويد له أهمية مباشرة للحلف، بما في ذلك أثناء عملية الانضمام».

وقال قادة الناتو إنهم يتوقعون أن تتحرك العملية بسرعة، ما يسمح بانضمام سريع غير مسبوق، وإظهار الوحدة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.