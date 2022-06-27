عاجل.. «الكرملين» يؤكد مشاركة الرئيس الروسي في قمة العشرين

قال قصر الرئاسة الروسي «الكرملين» إنّ موسكو تؤكد مشاركتها في قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في بالي يومي 15 و16 نوفمبر المقبل، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية»، اليوم الاثنين.

المشاركون في قمة العشرين

من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، إنه سيتخذ قرارًا في أقرب وقت بشأن ما إذا كان سيحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر تشرين الثاني إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا.

من المهم عدم «نسف» قمة مجموعة العشرين

وأضاف شولز، متحدثًا للتليفزيون الألماني، من قمة مجموعة السبع التي يستضيفها في جبال الألب البافارية، أنه من المهم عدم «نسف» قمة مجموعة العشرين.

وسيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام زعماء مجموعة السبع يوم الاثنين عبر تقنية الـ«فيديو».