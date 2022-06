أوكرانيا تشيد بموقف الناتو تجاه فنلندا والسويد.. وتطالب بضم كييف للحلف

أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بحلف الناتو لموقفه الواضح تجاه روسيا ودعوته فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف العسكري.

وكتب كوليبا على تويتر، أن قادة الناتو اتخذوا قرارات صعبة لكنها أساسية في القمة التي عُقدت بمدريد اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أن اتخاذ موقف قوي ونشط بنفس القدر بشأن أوكرانيا يساعد في حماية الأمن والاستقرار بمنطقة أوروبا والمحيط الأطلسي، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

Today in Madrid, NATO proved it can take difficult, but essential decisions. We welcome a clear-eyed stance on Russia, as well as accession for Finland and Sweden. An equally strong and active position on Ukraine will help to protect the Euro-Atlantic security and stability.