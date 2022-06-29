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محمود مسلم

أوكرانيا تشيد بموقف الناتو تجاه فنلندا والسويد.. وتطالب بضم كييف للحلف

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سحر المكاوى
05:02 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
حلف الناتو

حلف الناتو

أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بحلف الناتو لموقفه الواضح تجاه روسيا ودعوته فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف العسكري.

قرارات صعبة لقادة الناتو 

وكتب كوليبا على تويتر، أن قادة الناتو اتخذوا قرارات صعبة لكنها أساسية في القمة التي عُقدت بمدريد اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أن اتخاذ موقف قوي ونشط بنفس القدر بشأن أوكرانيا يساعد في حماية الأمن والاستقرار بمنطقة أوروبا والمحيط الأطلسي، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

الناتو يدعو فنلندا والسويد للانضمام 

كما رحب رئيس الأركان الأوكراني أندريه يرماك، بالرسالة التي بعث بها الناتو إلى روسيا.

ودعا حلف شمال الأطلسي السويد وفنلندا، الأربعاء، للانضمام إلى التحالف العسكري في واحدة من أكبر التحولات بالأمن الأوروبي منذ عقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

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بقلم سحر المكاوى